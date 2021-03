Streit im Stadtumbau

Das Café Böckeler verlässt den Karlsruher Marktplatz nun doch für immer – aber nicht freiwillig

Das Café Böckeler gibt nicht freiwillig am Marktplatz auf. Woran scheitert die Beziehung mit dem Vermieter, der Stadt Karlsruhe? Und was hat die Stadtverwaltung am Marktplatz vor?