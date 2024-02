Interaktive Grafik

Cannabis-Gesetz: In Durlachs bester Wohnlage soll Kiffen künftig erlaubt sein

Der Bundestag entscheidet an diesem Freitag, ob künftig der Konsum von Haschisch und Marihuana teilweise legal wird. Doch zügelloses Kiffen in der Öffentlichkeit ist in Karlsruhe trotzdem nicht überall erlaubt.