Im Fabrikhof und doch in ausgesprochen stilvollem Ambiente, im Wald und doch stadtnah, unter alten Eichen und unter Palmen: Die Gegensätze sind in der Cantina Majolika Programm und sorgen für besonderes Flair.

Das Restaurant ist eine klangvolle Adresse in Karlsruhe und punktet bereits durch seine ganz besondere Lage: Im Hardtwald gleich jenseits der Schlossgartenmauer wird seit 1901 hochwertige Keramikkunst geschaffen. Im Ensemble der traditionsreichen Majolika-Manufaktur ist im Innenhof auch das Restaurant angesiedelt.

Vorbei an Keramik im charakteristischen Majolika-Blau geht es in Werkstätten, Ausstellung und Verkaufsraum – oder aber zum stilvollen Drei-Gänge-Menü und dem Cocktail zum Ausklang des Tages. Bei Sonnenuntergang an der fast acht Meter langen Außenbar kann man Letzteren beispielsweise genießen.