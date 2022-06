9-Euro-Ticket sorgt für Ansturm

Chaos in Karlsruhe: Menschen drängen in falschen Zug und rennen über Gleise

Menschen drängen von einem überfüllten Bahnsteig in einen Zug, der eigentlich aufs Abstellgleis soll. Später rennen einige über ungesicherte Gleise. Am Samstagabend herrschte gefährliches Chaos am Karlsruher Hauptbahnhof.