Charlotte bekommt Gesellschaft: Neuer Eisbär zieht in den Karlsruher Zoo ein

Nach dem Tod des Eisbären Blizzard muss Eisbärenweibchen Charlotte bald nicht mehr alleine in ihrer Anlage im Karlsruher Zoo wohnen. Ein Eisbär aus Bremerhaven verlässt seine bisherige Heimat und soll nach Karlsruhe umgesiedelt werden.

Nach dem Tod von Eisbär Blizzard Anfang Februar bekommt Eisbärenweibchen Charlotte im Karlsruher Zoo bald wieder Gesellschaft. Der 21-jährige Eisbär Llyod soll aus dem Bremerhavener Zoo nach Karlsruhe umgesiedelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe.

Dort lebte er bislang mit Eisbärenweibchen Valeska zusammen, mit der er vier Jungtiere zeugte. Der Hintergrund: Die genetische Vielfalt bei Eisbären in menschlicher Obhut soll möglichst groß gehalten werden.

Valeska wird mit ihren Jungtieren Anna und Elsa in Bremerhaven bleiben und dort fortan die gesamte Anlage alleine nutzen.

„Dieser Wechsel ist sinnvoll für Bremerhaven, die für ihre drei Bären nun mehr Platz haben. Und wir freuen uns, wieder zwei Eisbären in Karlsruhe halten zu können“, sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Nach einer mehrwöchigen Eingewöhnungsphase sollen Lloyd und Charlotte zusammenziehen.

Die beiden Eisbären sollen nicht weiterzüchten

Der Eisbär wurde in Bremerhaven vom dortigen Zootierarzt in Narkose gelegt und in eine entsprechende Transportbox gebracht. Einen Tag lang reist das Tier von Norden nach Süden.

„Aktuell werden wir mit ihm nicht züchten, er hat auch ein Verhütungsimplantat“, berichtet der Karlsruher Zootierarzt Marco Roller.

Da es in europäischen Zoos in den vergangenen Jahren bei Eisbären einigen Nachwuchs gab, hat der Zuchtkoordinator für fast alle Paare einen Zuchtstopp erlassen.

Dabei spielt der Krieg in der Ukraine eine entscheidende Rolle: Eisbärenhaltungen in Russland und der Ukraine stehen für eine Jungtierübernahme zurzeit nicht zur Verfügung.