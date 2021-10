Nach 15 Jahren

Chef der Kardiologie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe geht in den Ruhestand

Wo andere beim EKG nur wilde Zacken sehen, erkennt Claus Schmitt, was Sache ist. Doch dieses Talent lässt er nun ruhen. Nach 15 Jahren am Städtischen Klinikum geht der Chefarzt in den Ruhestand.