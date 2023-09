Christian Steiffen tritt im Substage in Karlsruhe in bester Dorfdisco- und Autohaus-Gig-Tradition zum Halbplayback auf. Bei den Party-Krachern springt der Funke über.

Das Phänomen Christian Steiffen ist schwer zu fassen. Das fängt beim Namen an. Der Witz dahinter fällt den meisten nicht auf (bitte Christian Steiffen silbenweise laut und deutlich lesen).

Wenn ein Künstler Titel wie „Die Dicksten Eier der Welt“ oder „Sexualverkehr“ am Start hat, kann die Marschrichtung nur Schinkenstraße lauten, wo sich Zoten-Zampanos wie Mickie Krause üblicherweise tummeln. Tatsächlich wird, wer sich mit Steiffens Schaffen auseinandersetzt, zahlreiche Lied-Pretiosen entdecken. So auch beim Auftritt des Entertainers am Freitag im Substage.

Christian Steiffen füllt das Karlsruher Substage

Die Halle ist ausverkauft. Unter das SWR3-Comedy-Publikum haben sich vereinzelt Altpunks, Metalheads und Bart-Hipster gemischt. Kegelclubs sucht man vergebens.

Dann geht´s mitten rein ins Vergnügen mit dem Gute-Laune-Doppelschlag „Wie gut, dass ich hier bin“ und „Hier ist Party“. „Jetzt bin ich hier und hier ist Party“, singt der selbsternannte „Gott of Schlager“, pinkes Rüschenhemd, Jeansjacke, Schlaghose, Burt Reynolds-Schnauzer.

Ist also „Hoch die Hände Wochenende“ angesagt? Keine Angst, nein! Der Text geht weiter: „Jetzt bin ich hier und hier ist Party, auch wenn hier keiner ist“! Das ist angesichts der vollen Hütte natürlich ein Euphemismus, die demonstrative Unbescheidenheit eine Persiflage auf die selbstverliebte Schlagerwelt.

Deren ironische Brechung haben allerdings schon die singende Föhnwelle Dieter Thomas Kuhn und Guildo Horn in den 1990er Jahren erschöpfend durchexerziert. Warum brauchen wir also heute einen Steiffen? „Guildo hat euch lieb!“, sang de eine, „Ich hab’ die ganze Nacht von mir geträumt“, singt der andere.

Oder: „Wenn du denkst du hast die dicksten Eier der Welt / Dann denkst du nur du hast die dicksten Eier der Welt / Würdest du Sie nur einmal mit Meinen vergleichen / Hättest du schon lang festgestellt / Du hast nicht die dicksten Eier der Welt“. Das klingt verdammt nach Bon Scott, dem 1980 gestorbenen AC/DC-Sänger und großen Schelm unter den Rock´n´Roll-Lyrikern. Wer so selbstverliebt ist, den muss man mögen.

Es gibt noch eine Dimension: Steiffens Texte behandeln vom Leben gezeichnete Alltags-Situationen, wie in „Eine Flasche Bier“: „Komm, bleib’ einfach hier am Tresen stehn / dann wird es dir gleich besser gehn / eine Flasche Bier und du vergisst deine Sorgen / und du denkst nicht an morgen.“

Das erinnert nicht nur musikalisch an den Outlaw Country von Johnny Paycheck oder David Allen Coe. Überhaupt die stilistische Bandbreite: von Pop, Schlager, Western, Rock und Disco findet man alles.

Kein Wunder, ist Steiffens Keyboarder und Sidekick auf und abseits der Bühne doch Dr. Martin Haseland. Der als Dr. Ignatz Ignaz bei der wie Steiffen aus Osnabrück stammenden Comedy-Truppe Die angefahrenen Schulkinder („I Wanna Make Love to Steffi Graf“, „Tötet-Onkel-Dittmeyer“) sein Unwesen trieb und mit allen musikalischen Wassern von Easy Listening bis Death Metal gewaschen ist.

Christian Steiffen agiert im Substage in Karlsruhe mit angezogener Handbremse

Die Schwäche der Show: Steiffen tritt in bester Dorfdisco- und Autohaus-Gig-Tradition zum Halbplayback auf. Wodurch es der Musik an Schmackes fehlt. Eine schamlose Rampensau wie Jürgen Drews macht sowas vergessen, aber Steiffen agiert mit angezogener Handbremse, sodass der Funke nur bei den Party-Krachern überspringt. Von einem ehemaligen Elvis-Imitator hatte man in Sachen Bühnenpräsenz mehr erwartet.