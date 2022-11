Angebote auf vier Plätzen

In wenigen Tagen startet der Christkindlesmarkt: Karlsruhe wird zur Weihnachtsstadt

Wer schon in festlicher Stimmung ist, kann sich freuen: In wenigen Tagen startet in Karlsruhe der Christkindlesmarkt genannte Weihnachtsmarkt. Es gibt aber noch mehr zu erleben als die klassische Budenstadt.