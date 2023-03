Zwischen November und Januar geht im Karlsruher Zoo zum ersten Mal der sogenannte Christmas Garden über die Bühne. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Damit ist Karlsruhe neben der Stuttgarter Wilhelma und der Bodenseeinsel Mainau der dritte baden-württembergische Standort für die weihnachtlichen Lichtershows des Unternehmens Christmas Garden.

Im Sommer findet im Zoo dazu noch das traditionelle Lichterfest statt. Dass hatte der Gemeinderat bereits im Oktober beschlossen. Die Stadtverwaltung wollte das Lichterfest eigentlich wegen der hohen Energiekosten streichen. Doch der Gemeinderat hielt dagegen und machte nach Protesten aus der Bevölkerung den Weg für mindestens ein weiteres Lichterfest frei.

Christmas Garden mindestens bis 2027 in Karlsruhe

Mit dem Christmas Garden will die Stadt nach eigenen Angaben die Besucherfrequenz im Zoo in den Wintermonaten erhöhen. Die Lichtinstallationen werden mit dem Einsetzen der Dämmerung eingeschaltet. Laut dem Gemeinderatsbeschluss ist der Christmas Garden bis mindestens 2027 in Karlsruhe zu Gast. In den kommenden Jahren kann das Spektakel nach Einschätzung der Verwaltung durch Installationen auf der Via Triumphales besser an die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt angebunden werden.