Die Löwen und Tiger laufen nervös in ihren Käfigen hin und her. Sie haben Hunger. Es ist 8.30 Uhr: Fütterungszeit. Jetzt muss es schnell gehen. „Sie wollen nicht warten. Sonst ist der letzte Löwe in der Reihe böse, wenn ich zu langsam bin“, sagt Circus-Krone-Chef Martin Lacey jr. gegenüber den BNN. Der Circus gastiert noch diese Woche mit 18 Löwen, vier Tigern, vierzehn Hunden und einer Horde an Pferden auf dem Messplatz in Karlsruhe.

Bei der Fütterung sind die 22 Raubkatzen in getrennten Käfigen, damit sie nicht um das Fleisch kämpfen. „Und wir können kontrollieren, wie viel Fleisch sie essen“, erklärt Martin Lacey jr.

Jedes Tier hat sein Lieblingsstück: Manche mögen Herz, andere Leber oder Pansen. „Zum Beispiel hat Löwe King gerne Fleisch mit Knochen. Baluga, der weiße Löwe, möchte keine Knochen. Jedes Tier ist anders. Ein anderer Löwe isst gerne Hühner, der andere Rindfleisch. Sie werden hier etwas verwöhnt“, sagt der Löwen-Dompteur.

Eine Raubkatze isst zwischen vier und zehn Kilo Fleisch pro Tag. Das sind rund sechs Tonnen im Monat. „Das kostet uns 20.000 Euro“, sagt Martin Lacey jr.

Was macht der Circus Krone für den Tierschutz?

Wenn Martin Lacey jr. den Käfig des zwölfjährigen Löwens King betritt, kommt der König der Tiere wie eine Schmusekatze angerannt, kuschelt sich an den Star-Dompteur. Der Löwe wurde im Circus Krone geboren, die Verbindung zwischen Tier und Mensch besteht von klein auf.

Martin Lacey jr.: „Circus Krone ist besonders, weil Tierschutz Nummer Eins für uns ist. Meine Frau und ich sind große Tierschützer, wir unterstützen Tierschutzvereine und haben unseren eigenen Tierschutzverein. Das hier ist unser Leben, zusammen mit den Tieren.“

Was passiert, wenn die Löwen zu alt für die Circus-Show sind?

Außerhalb von München gibt es die „Krone Farm“, ein Altersheim für die Tiere. Es ist auch geöffnet für Besucher. „Unsere Löwen werden doppelt so alt wie in der Natur, und zwar weit über 20 Jahre alt“, sagt der Circus-Chef.

Bis zum 5. Mai gastiert der Circus Krone mit seinem Programm „Stars in der Manege“ auf dem Messeplatz in Karlsruhe.

Vorstellungen in Karlsruhe 25. April bis 5. Mai

Montag bis Samstag: 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Sonn-/Feiertags: 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

1. Mai (Tag der Arbeit): 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

29. April und 30. April: keine Vorstellungen

Vorstellungen in Pforzheim 8. bis 12. Mai

Montag bis Samstag: 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Sonn-/Feiertags: 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

9. Mai (Christi Himmelfahrt): 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

Tickets: 19 bis 55 Euro. Die Show dauert rund zweieinhalb Stunden. Im Circus-Zelt gibt es rund 3.000 Sitzplätze.