Mittlerweile geht die Start-up-Sendung „Die Höhle der Löwen“ auf Vox in die zehnte Runde. In Folge eins der aktuellen Staffel ist am kommenden Montag, 6. September, ab 20.15 Uhr auch das Karlsruher Start-up „Classplash“ zu sehen.

Rui Duarte (35) und João Carlos Duarte Ramalheiro (41) konzipieren und verwirklichen mit ihrem Karlsruher Unternehmen Musik-Lern-Apps für Kinder und verkaufen in ihrem Onlineshop Instrumente.

Sie wollen im Fernsehen von den Investoren 350.000 Euro für zehn Prozent ihrer Firmenanteile. Gelingt es den Brüdern, die Investoren zu überzeugen?