Was ist am 2. Juli im Topsy Turvy passiert und vor allem, wer war an dem Freitagabend dort? Diesen Fragen geht das Karlsruher Gesundheitsamt nach – denn in dem Club in der Karlsruher Hirschstraße haben sich mindestens zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Sie sollen sich bei zwei Besuchern angesteckt haben, die unabhängig voneinander dort waren. Eine davon war erst ein bis zwei Tage zuvor aus einem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt und hatte vor ihrem Abflug keinen negativen Test vorgelegt, berichtet Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD).

Die Ermittlung der Kontakte läuft derweil sehr schleppend. Indirekt bescheinigt die Behörde dem Club, der mit einer Bar-Konzession geöffnet war, mindestens einen schlampigen Umgang mit der vorgeschriebenen Datenerfassung.