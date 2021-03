Längere Zeit ging die Zahl an Covid-19-Infektionen zurück, jetzt steigt sie wieder an. Am Samstag hat auch Karlsruhe die Grenze von 100 beim 7-Tage-Inzidenzwert gerissen. Der Landkreis liegt deutlich darunter.

In Karlsruhe hat die Inzidenzzahl am Samstag die Zahl 100 überschritten. Das Landesgesundheitsamt verzeichnete einen 7-Tage-Inzidenzwert von 101,9. Im Landkreis Karlsruhe lag er bei 87,4.

Im Stadtkreis verzeichnete das Landesgesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen 318 Covid-19-Fälle. Am Freitagabend war für den Stadtkreis noch ein Inzidenzwert von 93,9 gemeldet worden.

„Das Ende der Fahnenstange ist wohl noch nicht erreicht.“ Bei seinem wöchentlichen Blick auf die allgemeine Corona-Lage hatte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) vor den Medien die Bevölkerung auf weiter steigende Corona-Inzidenzwerte vorbereitet.

Die stärkere Infektiosität der mutierten Virusformen wirke sich aus, machte der OB deutlich. Zugleich sei eine gewisse Pandemie-Müdigkeit zu konstatieren.

Wenn der Inzidenzwert die Marke 100 für drei Tage und mehr überschreitet, ist es vorbei mit den jüngsten Öffnungen, hatten am Donnerstag OB Frank Mentrup wie Landrat Christoph Schnaudigel deutlich gemacht. Man beobachte ein diffuses Infektionsgeschehen.

Bleibt der Inzidenzwert hoch, könnte bald ein verschärfter Lockdown folgen

Das Modell „Click&Meet“ wird es nach der entsprechenden amtlichen Bekanntmachung dann ebenso wenig geben wie körpernahe Dienstleistungen oder den angemeldeten Besuch im Zoo, im Museum oder der Galerie. Auch mit Ausgangsbeschränkungen müssen Menschen dann wieder rechnen.

Sollte der Fall eintreten, dass die Stadt- oder der Landkreis die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschreiten sollten, sei man aber um einheitliche Lösungen bemüht.

In der katholischen Kindertagesstätte St. Angela in Karlsruhe waren am Freitag 14 Kinder und vier Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte das Gesundheitsamt auf Nachfrage der BNN am Freitag. In nahezu allen Fällen handele es sich dabei um die britische Mutante.