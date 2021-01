Dicht gedrängt feiern die Menschen, ein Bierglas wird in die Höhe gereckt. In Wacken ist das schwarz-weiß Foto aufgenommen, das in den Räumen von Crystal Sound hängt.

Geschäftsführer des in Neureut beheimateten Veranstaltungstechnikers ist Gerd Gruss. Viele fragen ihn, wann er mit einem Neustart rechnet, wann es wieder Konzerte, Festivals, Open-Airs geben wird. Der 62-Jährige zuckt mit den Schultern: „Ich bin nicht das Virus und kein Politiker.“

Crystal Sound gehört in Deutschland zu den größten Playern in der Veranstaltungstechnik. Die Karlsruher sind europaweit unterwegs und haben allein viermal den Papst bei Großevents in Szene gesetzt. Ob Heavy Metall, Klassik oder Pop, ob Das Fest, Wacken oder Wiener Symphoniker - Gruss und sein Team sorgen für den richtigen Sound.