Ausweis verweigert

Corona-Demo in Karlsruhe: Richterin stellt Bußgeld-Verfahren ein

Gerichtsverhandlungen im Nachgang von Corona-Demos mündeten bislang oft in Grundsatzdebatten über Bürgerrechte und Maskenpflicht. Am Amtsgericht ging ein Verfahren nun schnell zu Ende - das lag auch an der Richterin.