In der Seniorenresidenz Haus Lucia Hug in Oberreut starben drei Bewohner mit oder an Covid-19. Insgesamt 23 alte Menschen und 14 Mitarbeiter wurden dort positiv getestet, so das Landratsamt. Im Aaron-Haus der Gemeinschaft in Durlach wurden 22 Bewohner positiv auf Corona getestet, 15 davon gelten inzwischen als genesen. Auch fünf von sechs infizierten Mitarbeitern haben die Infektion überstanden. Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Grünwinkel sind nach Angaben des Gesundheitszentrum aktuell 23 Bewohner und vier Mitarbeiter infiziert.

Von zwölf infizierten Bewohnern gelten im Rudolf Walter Haus in Rüppurr zwei als genesen, gleiches gilt für zwei von insgesamt drei positiv getesteten Mitarbeitern. In der Seniorenresidenz am Park in der Südstadt sind aktuell neun Bewohner und ein Mitarbeiter infiziert, ein Beschäftigter gilt als genesen. Im Berckholtzstift in der Weststadt meldet das Landratsamt 16 infizierte Bewohner und fünf positiv getestete Mitarbeiter. Im Alten- und Pflegeheim Hardthof in Mühlburg wurden zwölf Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. In welchen Heimen Einzelfälle auftraten, teilt das Landratsamt nicht mit.