Karlsruhes Fastnachter kapitulieren

Fastnachter in Karlsruhe blasen Straßenumzüge endgültig ab

An ausgelassene Menschenmengen ist in der Corona-Pandemie nicht zu denken. Die Organisatoren der Fastnachtsumzüge in Karlsruhe haben sich besonders lange geweigert, zu kapitulieren. Doch nun bleibt ihnen nichts anderes übrig.