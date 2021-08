Sollen Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Während eine entsprechende Empfehlung der Stiko weiter auf sich warten lässt, macht die Politik Druck auf Eltern. Selbst Kinderärzte sind verunsichert – auch in Karlsruhe.

Wenn es um die Corona-Impfung bei Kindern geht, reagieren die Menschen in Karlsruhe eher zurückhaltend. Seine beiden erwachsenen Söhne seien geimpft, doch bei seinem 14-jährigen Nachzügler wolle er lieber noch abwarten, erzählt ein Lehrer, der seinen Namen zum Schutz seiner Kinder nicht in der Zeitung lesen will.

Wenn sich die Ständige Impfkommission (Stiko) noch zu keiner klaren Empfehlung durchringen konnte, habe das sicherlich seine Gründe, so der dreifache Vater weiter. „Und es kann auch nicht sein, dass Kinder nur geimpft werden, weil die Quote bei den Erwachsenen noch zu gering ist.“

Andere Eltern sehen das anders und haben ihren Kindern den Piks geben lassen. Über die Gründe für die Entscheidung mit der Zeitung sprechen, das will von vielen Vätern und Müttern mit geimpften Kindern allerdings niemand. „Wenn ich hier etwas sage, bekomme ich das nachher von Leuten, die das anders sehen, aufs Brot geschmiert“, sagt die Mutter einer 13-jährigen geimpften Tochter.