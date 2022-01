Die Impfwilligen trudeln in manchen Impfzentren nur noch spärlich ein – zum Stichtag 1. Februar hat das Land deshalb eine Schrumpfkur angeordnet: Die Kreise sollen ihre Impfangebote reduzieren und damit Steuergeld sparen.

Rund 1,2 Milliarden Euro haben Bund und Land allein im ersten Jahr der Impfkampagne in Baden-Württemberg ausgegeben – ohne den Impfstoff wohlgemerkt. Die Ausstattung der zahlreichen Impfzentren und der rollenden Teams summieren sich ebenso wie die Löhne. 130 Euro pro Stunde erhalten die Impfärzte in den öffentlichen Stützpunkten.

„Das Land geht davon aus, dass sich durch die Anpassung des Impfangebots eine Kostenreduktion von rund 50 Prozent erreichen lässt“, teilte ein Sprecher von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mit. Allerdings bedeutet das nicht, dass schlagartig an diesem ersten Dienstag im Februar etliche Anlaufstellen ihre Türen verriegeln.

Impfangebote in Karlsruhe bleiben vorerst

In Karlsruhe können sich Impfwillige vorerst weiterhin an den gewohnten Anlaufstellen im ECE-Einkaufszentrum, im Kammertheater und im Städtischen Klinikum die Covid-Spritze verpassen lassen. Im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) gibt es Impfungen für Kinder. „Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Nachfrage“, sagt Andreas Ruf, der medizinische Leiter der mobilen Karlsruher Impfteams. „Ende Dezember lagen wir bei rund 800 Impfungen am Tag, jetzt liegen wir in der Größenordnung 300 bis 400 täglich – Tendenz fallend.“

Für 20 Leute können wir keinen Impfstützpunkt vorhalten. Andreas Ruf, Leiter der Karlsruher Impfteams

Aktuell wolle Karlsruhe aber weiterhin Präsenz zeigen. Dass im Kammertheater kommende Woche weniger Termine angeboten werden, liege lediglich daran, dass der Raum anderweitig verplant sei. Allerdings betont auch Ruf: Das Impfangebot müsse wirtschaftlich vertretbar sein: „Die Nachfrage wird das Angebot bestimmen. Wenn an einem Nachmittag nur noch 20 Leute kommen, können wir dafür keinen Impfstützpunkt vorhalten.“

Bis 12. Februar sind Termine bereits online buchbar – danach könnte Karlsruhe dann an der Angebotsschraube drehen. Ihre Impfkonzepte können die Kreise und Städte recht frei gestalten. Das Sozialministerin hat jedoch klare Vorgaben gemacht, was vom Land finanziell noch mitgetragen wird: „Damit die Kreise Planungssicherheit haben, können sie mit einer Impfeinheit pro 30.000 Einwohner rechnen.“

Karlsruhe hat 301.000 Einwohner. Wie eine „Impfeinheit“ definiert ist? Dazu gehören neben einem Arzt zwei Medizinische Fachangestellte, eine Bürokraft, eine Sicherheitskraft und gegebenenfalls ein Fahrer.

Insgesamt 80 Menschen stemmen im Wechsel die Karlsruher Impfkampagne. „Die Ärzte sind überwiegend pensionierte Ärzte, die Medizinischen Fachangestellten überwiegend Teilzeitkräfte“, sagt Cheforganisator Ruf. Es sei höchst unterschiedlich, wie viele Stunden und Impftermine die Einzelnen übernehmen. Warmhalten will sich Karlsruhe diese Helfer auf jeden Fall. Niemand kann abschätzen, ob und wann die vierte Impfung kommt und die Nachfrage plötzlich wieder ansteigt.

Von einer Million Spritzen pro Tag auf rund 400.000 in Baden-Württemberg

Die Rekordzahl an Impfungen wurde Mitte Dezember 2021 in Baden-Württemberg erreicht: 1,07 Millionen Menschen holten sich innerhalb einer Woche den „Piks“. In der dritten Januar-Woche waren es nur noch rund 442.000. Der Ortenaukreis hat schnell reagiert: Er hat seine Öffnungszeiten auf den Nachmittag reduziert und d“

ie Impfstraßen eingedampft, um die Budget-Vorgaben zu erfüllen. Die vier Standorte in Offenburg, Lahr, Oberkirch und Haslach will er aber auf jeden Fall bis zum 31. März 2022 weiter betreiben.

„Wir sind der flächenmäßig größte Landkreis“, betont eine Kreissprecherin – deshalb wolle man den Bürger ein Angebot in zumutbarer Entfernung machen. Außerdem könne man so das Angebot im Bedarfsfall schnell wieder hochfahren. Auch Pforzheim hat vorerst mit einer Einsparung der Termine und Öffnungszeiten reagiert.

Im April soll klar sein: Welche Verstärkung bescheren Apotheker, Zahn- und Tierärzte?

Die Änderungen zum 1. Februar sollen zunächst die Bedarfsprognosen bis Ende März einpreisen. Wie es danach weitergeht, dafür tüfteln Land und Kreise noch an einem langfristigen Konzept.

Darauf verweist auch das Landratsamt Rastatt. Aktuell will es noch keine Schätzung abgeben, wie viel Personal und Geld in nächster Zeit für die Impfkampagne gebraucht wird. Und im April rechnet das Sozialministerium dann fest mit Verstärkung: Auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte dürfen ja neuerdings die Covid-Impfung verabreichen, sobald sie die erforderliche Schulung absolviert haben.

Luchas Ministerium geht davon aus, dass bis April klar ist, welche Kapazitäten die Neuen zur Impfkampagne beisteuern: „Vieles wird auch davon abhängen, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und ob es beispielsweise eine vierte Impfung braucht.“ Auch eine solche neue Zuspitzung soll nach Ansicht des Landkreistags Baden-Württemberg aber nicht mehr von den Stadt- und Landkreisen abgefedert werden.

Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das auch in krisenhaften Situationen funktioniert. Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer Landkreistag Baden-Württemberg

„Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das auch in krisenhaften Situationen funktioniert“, sagt Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski. Die niedergelassenen Ärzte müssten im Wesentlichen die Impfkampagnen stemmen und Unterstützung erhalten. „Die Regelstrukturen muss man entsprechend ertüchtigen“. Dass die Kreise immer wieder als „Ausfallbürgen“ einspringen, dürfe kein Dauerzustand werden.