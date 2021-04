Corona-Impfung: Was, wenn der Zweittermin nicht klappt?

Nein. In der Regel bekommen Impfwillige beide Termine quasi im Doppelpack. Auch bei der Online-Buchung wird das zweite Datum vom System generiert. Menschen, die bereits eine erste Impfung erhalten haben, aber noch keinen Zweittermin buchen konnten – und zwar ausschließlich diesen – können sich per E-Mail an zweittermin-impfen@sm.bwl.de wenden. In dieser E-Mail müssen Betroffene unbedingt den Termin der Erstimpfung sowie den Impfstoff mit zugehöriger Chargennummer angeben. Der Impfstoff und die Chargennummer stehen auf der Impfbestätigung.