Corona in Karlsruhe: 14 Infizierte nach Familienfeier

Rund ein Dutzend Ansteckungen nach einer Familienfeier haben nach Angaben des Gesundheitsamts zu einem erneuten Anstieg der bekannten Corona-Infektionen in Karlsruhe geführt. Für die bislang 14 Infizierten und deren Kontaktpersonen wurde bereits eine Quarantäne angeordnet.

Am Donnerstagvormittag wurden im Stadtgebiet 81 an Covid-19 erkrankte Personen gemeldet, das waren zwölf mehr als noch am Vortrag. Im Landkreis waren zu diesem Zeitpunkt 112 Infektionen bekannt.

Grund zur Panik besteht nicht

Grund zur Panik besteht nach Einschätzung des Gesundheitsamts allerdings nicht. „Etwa Mitte August sind die Infektionszahlen vor allem durch Reiserückkehrer angestiegen. Seitdem bewegen sich die Zahlen mit gewissen Schwankungen auf diesem Niveau“, teilt Pressesprecher Martin Zawichowski vom Landratsamt auf Anfrage der BNN mit.