Dass sich die Menschen erst zu spät um die Prävention kümmern, weiß der Karlsruher Feuerwehrchef Florian Geldner aus langjähriger Erfahrung. Nun muss Geldner als Leiter des Verwaltungsstabs das Krisenmanagement während der Corona-Pandemie koordinieren. Eine Mammutaufgabe, bei der auch der erfahrene Katastrophenschützer an seine Grenzen stößt.

Den Katastrophenfall hat Florian Geldner in den vergangenen Jahren immer wieder durchgespielt. Was bei einem heftigen Wintereinbruch mit komplett zugeschneiten Verkehrswegen in Karlsruhe zu tun ist, wurde vom Chef der städtischen Berufsfeuerwehr und den weiteren Mitgliedern des Verwaltungsstabs ebenso simuliert wie die Rettungsmaßnahmen nach dem Aufeinanderprallen von zwei Hochgeschwindigkeitszügen oder die Versorgung der Karlsruher bei einem stadtweiten Stromausfall.

Die Bekämpfung einer Seuche war bei den Sitzungen des Krisenmanagements auch schon Thema. „Aber das Ausmaß der derzeitigen Corona-Pandemie konnten wir beim besten Willen nicht erahnen“, sagt Geldner. Vor allem die Dauer der Krise sowie ihre weltweiten Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft seien nur schwer vorhersehbar gewesen.