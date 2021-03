Corona-Inzidenzwert in Karlsruhe über 100: Wie reagiert die Stadt?

Am Donnerstag hat Karlsruhe zum dritten Mal in Folge den Inzidenz-Grenzwert von 100 überschritten. Bis Freitagabend hatte das Gesundheitsamt das nicht offiziell bekannt gemacht. Geschieht das nicht bis 0 Uhr, treten Einschränkungen frühestens am Dienstag in Kraft.

Die Stadt lässt sich am Freitag viel Zeit. Dass erneute Einschränkungen kommen, stand seit Donnerstagabend fest. Aber wann – das ist auch am Abend noch unklar.

Bis zum Redaktionsschluss hat das an das Landratsamt angegliederte Gesundheitsamt die Überschreitung des Inzidenzwertes an drei Tagen in Folge in der Stadt nicht offiziell bekannt gemacht.

Genau davon hängt allerdings ab, ob unter anderem Händler, Museen, Galerien und Kosmetiker bereits am Montag zu bleiben.

Formelle Bekanntmachung fehlt am Freitagabend noch

Folgt der formelle Akt erst am Samstag oder Sonntag, wie es Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) im Sinne eines gemeinsamen Vorgehens von Stadt und Landkreis am Donnerstag in einem Pressegespräch angedeutet hat, ist erst ab Dienstag vieles wieder dicht. Die örtlichen Behörden würden in diesem Fall die Corona-Verordnung des Landes zumindest ausreizen.

In ihr ist zu lesen, dass das Gesundheitsamt die „Feststellung der Überschreitung (...) unverzüglich ortsüblich bekannt zu machen und dem Sozialministerium zu melden“ hat. Der Stadtkreis hatte den Grenzwert am Donnerstag zum dritten Mal in Folge überschritten, der Landkreis am Freitag zum zweiten Mal.

Für Unmut sorgt die unklare Lage beim ein oder anderen Einzelhändler. „Ich bin stinksauer“, sagt etwa Basislager-Geschäftsführer Stefan Krickeberg. Und das nicht nur, weil er sein Geschäft nach wenigen Tagen Terminshopping nun wieder schließen muss. „Obwohl die Überschreitung seit Donnerstag bekannt ist, lässt man uns hängen“, klagt er. „Ich möchte wissen, woran wir sind. Was soll ich denn meinen Mitarbeitern sagen, ob sie am Montag kommen sollen oder nicht?“ Das komplexe Regelwerk und die Informationslage bezeichnet er als „ziemlich grauenvoll“.

Enttäuschung im Zoo

Hier deutet sich nach den Aussagen von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) aber ohnehin eine Änderung an. Ab der kommenden Woche könnte es wieder einheitliche Einschränkungen im Land geben. In Karlsruhe hatte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) zuletzt wiederholt einen veränderten Fokus gefordert, der eine Öffnung des Einzelhandels und von Kultureinrichtungen mit entsprechenden Maßnahmen auch bei höheren Inzidenzwerten ermöglichen würde. Auf Basis der aktuellen Verordnung sind die aber ebenso wie der Zoo spätestens am Dienstag wieder dicht.

„Wir sind enttäuscht, dass wir wieder zumachen müssen. Und wir sind enttäuscht, dass die Zahlen wieder nach oben zeigen,“ so Timo Deible, Sprecher des Karlsruher Zoos. Man habe gehofft, dass man nicht schließen müsse. Deible verweist auf ein funktionierendes Hygienekonzept, mit den erlaubten 2.000 Personen pro Tag habe es seit der Wiedereröffnung vor einer Woche „soviel Platz wie noch nie gegeben“.

Man setze die Anordnung natürlich um und hoffe auf Besserung. Deible gibt aber grundsätzlich zu bedenken: „Die Leute und die Familien müssen doch noch irgendwas machen können.“ Sei es nicht sinnvoller zu überlegen, an welchen Plätzen die Menschen kontrolliert was machen könnten, anstatt alles dicht zu machen, fragt der Zoosprecher.

Frust bei den Sportvereinen

Frust über die erneute Verschärfung der Vorgaben herrscht auch bei den Sportvereinen. „Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und das Angebot mit neuen Hygienekonzepten wieder ein bisschen hochgefahren“, sagt Geschäftsführer Stefan Ratzel vom SSC Karlsruhe. Doch nun muss ab der kommenden Woche sogar wieder die Tennishalle geschlossen werden und noch nicht einmal Familien dürfen im vereinseigenen Fitnessstudio nach Voranmeldung trainieren.

„Uns fehlt mittlerweile jegliche Planungssicherheit“, so Ratzel weiter. Deshalb fordert der SSC mit anderen großen Sportvereinen von der Politik auch einen Strategiewechsel für den Breitensport. Durch Impfungen, Tests und funktionierende Hygienekonzepte könne der Breitensport auch bei höheren Inzidenzzahlen ohne ein allzu großes Sicherheitsrisiko für die Allgemeinheit durchgeführt werden, heißt es in der Erklärung.