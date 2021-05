Gerichte zum Mitnehmen fürs Homeoffice

Karlsruher Kantinen in der Corona-Krise: Mit Gulasch im Glas durch die Pandemie

Die Betriebskantinen in Karlsruhe arbeiten während der Corona-Krise im Minimalmodus. In der EnBW-Küche plant man bereits die Zukunft. Denn obwohl künftig weniger Mitarbeiter vor Ort sein werden, wird das gemeinsame Mittagessen an Bedeutung gewinnen.