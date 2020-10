Angespannte Corona-Lage

Karlsruher Bordelle dürfen weiter offen bleiben - Stadt plant weitere Verbote

In der Corona-Pandemie blieben Karlsruher Bordelle lange geschlossen. Erst Mitte Oktober durften sie wieder öffnen – rund eine Woche, bevor das Land Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 ausrief. Unter strengen Auflagen dürfen Bordelle in Karlsruhe weiterhin betrieben werden – neue Verbote sind aber bereits in Planung.