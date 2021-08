Anfang Juli hatten sich viele Menschen im Karlsruher Club Topsy Turvy mit dem Coronavirus infiziert. Die beim Ordnungs- und Bürgeramt angesiedelte Infektionsschutzbehörde hat nun gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Karlsruhe das Geschehen aufgearbeitet und den Sachverhalt fachlich geprüft, wie die Stadt mitteilt.

Danach bleibe der Anfangsverdacht eines möglichen Verstoßes gegen die damals geltende Corona-Landesverordnung bestehen. Nun geht das Ergebnis zur weiteren Bearbeitung an die Bußgeldbehörde, die die Einleitung eines Verfahrens prüft.

Diese Prüfung sowie ein eventuelles Bußgeldverfahren mit den notwendigen Ermittlungen werden einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Betroffen von einem solchen Verfahren könnten sowohl der Betreiber des Clubs sein, als auch Gäste, die falsche Kontaktdaten hinterlassen haben.

Mehr als 50 Corona-Fälle nach Veranstaltung im Club Topsy Turvy

Auslöser für die Ermittlungen war der Barbetrieb im Topsy in der Nacht auf den 3. Juli. An diesem Abend hatten sich nachweislich zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen im Club befunden und andere Gäste angesteckt. Weil sich die Nachverfolgung der Kontakte für das Gesundheitsamt wegen falschen Einträgen in die Gästelisten schwierig gestaltete, ging das Landratsamt wenige Tage später an die Öffentlichkeit und bat die Leute, die sich an jenem Abend im Topsy Turvy waren, sich zu isolieren und umgehend zu melden.

In den folgenden Tagen führte das Gesundheitsamt mehr als 50 positive Corona-Fälle auf das Topsy-Cluster zurück. Allerdings ging das Amt von Anfang an von einer gewissen Dunkelziffer aus. Früh wurde der Vorwurf laut, dass sich an dem Abend weit mehr Gäste als gemeldet in dem Club befanden und dass das Hygienekonzept nur lax umgesetzt worden sei.

Club-Betreiber Volker Harsch wies die Kritik im Gespräch mit den BNN zurück. Er habe sich an die Vorgaben gehalten und einfach „nur Pech“ gehabt, sagte der Topsy-Chef.

Angaben über Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen gehen auseinander

Auch mehrere Gäste meldeten sich anschließend bei den BNN. Einige berichteten von einer mangelhaften Erfassung der Kontaktdaten, andere verwiesen darauf, dass der Besuch des Clubs in jener Nacht die freie Entscheidung jedes einzelnen Gastes war.

In der Branche schlugen die Vorfälle im Traditionsclub ebenfalls hohe Wellen. Betreiber Harsch habe der gesamten Gastronomie mit seinem nachlässig gehandhabten Hygienekonzept einen „Bärendienst“ erwiesen, sagte der Karlsruher Dehoga-Vorsitzende Waldemar Fretz den BNN.

Die von Fretz befürchtete Verschärfung der Corona-Verordnung für die Gastronomie blieb allerdings aus. Und seit der Corona-Nacht im Topsy Turvy wurden in Karlsruhe auch keine weiteren Infektionscluster aus Gaststätten oder bei privaten Feiern bekannt.