Corona-Lockerungen sinnvoll

Karlsruher Kliniken fehlen zunehmend Mitarbeiter in der Corona-Krise

Die Omikron-Variante des Corona-Virus kommt verstärkt bei älteren Menschen an, die Zahl der Intensivpatienten in Karlsruhe steigt daher leicht. Vertreter der Kliniken in der Stadt halten aber eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen für vertretbar.