„Großer Fehler“: Viel Kritik und etwas Verständnis aus der Region zum harten Corona-Lockdown

Kein Verständnis für den erneuten Lockdown hat Petra Lorenz. „Die staatlichen Hilfen decken nur einen Teil der Fixkosten ab und die Reserven sind langsam aufgebraucht. Ohne eine bessere Strategie werden viele Geschäfte für immer schließen müssen“, sagt die Inhaberin zweier Taschengeschäfte in Karlsruhe und Präsidentin des Handelsverbands Nordbaden.

Als „großen Fehler“ bezeichnet die Geschäftsfrau auch die geplanten Ladenschließungen am Gründonnerstag. „Dann werden sich die Leute am Mittwoch und Karsamstag in den Lebensmittelläden drängen. Und das ist doch genau das, was eigentlich verhindert werden soll“, sagt sie.

Das Zusammentreffen von vielen Menschen kann ihrer Ansicht nach auch durch eine komplette Schließung des Einzelhandels künftig nicht komplett unterbunden werden. Ohne offene Innenstädte würden sich die Leute andere Alternativen für ihre Freizeitgestaltung suchen, und dann komme es aller Voraussicht nach wieder bei beliebten Ausflugszielen zu großen Menschenansammlungen.

Die Beschlüsse gehen an der Realität vorbei. Petra Lorenz, Präsidentin Handelsverband Nordbaden

Nach Lorenz’ Einschätzung hätte das System Click&Meet, bei dem Termine in Läden vorab gebucht werden müssen, auch bei höheren Inzidenzzahlen ohne ein großes Ansteckungsrisiko weiter betrieben werden können. „Die Hygienekonzepte sind vorhanden und funktionieren“, so Lorenz. „Deshalb gehen die Beschlüsse auch an der Realität vorbei.“

Rheinstettener Oberbürgermeister kritisiert Corona-Beschlüsse heftig

Kritik kommt auch aus der Nachbarstadt: „Ich bin ja sonst nicht um Worte verlegen. Aber mit der Lebensrealität hier vor Ort in Rheinstetten haben die Beschlüsse aus Berlin nichts zu tun. Wir testen doch schon seit Wochen an unseren Schulen und hier wird angekündigt, man werde versuchen, jetzt endlich Tests einzuführen. Ich glaube, in Berlin und Stuttgart sind die Politiker weit von den Menschen entfernt“, sagt Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU).

Gerade Anfang der Woche hätten sich 90 Prozent der Schüler der weiterführenden Schulen in Rheinstetten einem Schnelltest unterzogen. Die Menschen seien doch schon im Dauerlockdown – und der Beschluss, die Supermärkte noch zu schließen, führen nur zu einem Ansturm der Geschäfte, was die Verbreitung des Virus eher fördere.

Gesundheit ist unser höchstes Gut, das gilt es zu schützen. Martin Wolff, Oberbürgermeister Bretten

„Ich sehe die ganze Entwicklung mit Sorge“, sagt Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler). Die Politik müsse den Spagat zwischen der Abwägung der gesundheitlichen Risiken und einer Gesellschaft, die Lockerungen verlangt, bewältigen – und das sei außerordentlich schwierig. „Gesundheit ist unser höchstes Gut, das gilt es zu schützen“, sagt Wolff.

Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD) stellt die Sinnhaftigkeit eines geschlossenen Gründonnerstags in Frage. „Die Leute werden vorher umso eifriger einkaufen gehen“, so seine Einschätzungen. Generell fehle es an Perspektiven von Bund und Land für die Gastronomie und den Einzelhandel. „Die Verzweiflung bei den Betroffenen ist groß“, berichtet er von den Rückmeldungen aus Waghäusel. Dort wollen die Gastronomen am Samstag mit einer Demonstration auf ihre Situation aufmerksam machen.

Keine Präsenzgottesdienste an Ostern in der Corona-Krise

Auch das Thema Gottesdienste treibt die Verantwortlichen um. Rami Suliman von der Israelitischen Religionsgemeinschaft (IRG) Baden reagierte rasch auf die Bund-Länder-Beschlüsse: „In unseren Synagogen finden schon seit vergangenen Oktober keine Gottesdienste mehr statt. Viele unserer Gemeindemitglieder sind ältere Leute, da wollen wir kein Risiko eingehen.“ Auch für das Pessach-Fest, das am kommenden Samstagabend beginnt, gibt es keine Ausnahme.

Der IRG-Vorsitzende aus Pforzheim betont: „Diese Maßnahmen fallen uns sehr schwer, weil das Wesen unserer Religion doch das Zusammensein ist.“ Zu Präsenzgottesdiensten wollen die Juden in Baden erst bei einer annähernden Durchimpfung der Über-70-Jährigen zurückkehren.

Not in Hotels und Gastronomie: kein Verständnis von der Dehoga

Herbert Decker, Kreisvorsitzender des Branchenverbandes Dehoga und Betreiber des Hotels Engel in Sasbachwalden, hat kein Verständnis für den verschärften Lockdown. „Ich bin sprachlos. Wir dürfen nun schon seit Monaten nicht öffnen und die Politik hat weder entsprechende Konzepte entwickelt, noch funktionieren die Schnelltests und die Impfkampagne“, ärgert sich Decker.

Einfach nur gastronomische Betriebe und Läden dichtzumachen, ergebe keinen Sinn. „Die Leute stecken sich auf der Arbeit, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen im Supermarkt an“, meint der Hotelbetreiber.

Zwar habe er in seinem eigenen Betrieb generell nicht geplant, über Ostern die Außengastronomie zu eröffnen. Die unter diesen Umständen zu erwartenden Umsätze hätten die Kosten nicht gedeckt. Doch insbesondere ausschankorientierte Betriebe hätten sich Hoffnungen auf die Osterfeiertage gemacht.

Decker kritisiert auch die fehlende Verbindlichkeit politischer Entscheidungen. Es sei jetzt schon zu erwarten, dass die Betriebe noch länger geschlossen bleiben müssten. Schließungen bis in den Sommer hinein könne die Branche aber nicht verkraften.