Kirchen reagieren enttäuscht, aber verständnisvoll auf Corona-Lockdown zu Ostern

Bei so manchen Kirchenvertretern gibt es ein Déjà-vu-Gefühl, was die Debatte um die Ostergottesdienste angeht. doch es gibt einen zentralen Unterschied: Ostern 2020 waren Gottesdienste per Corona-Verordnungen untersagt, für Ostern 2021 gibt es bisher eine „Empfehlung“ der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin an die Kirchen, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.

Steffen Beck, Pastor der großen Freikirche ICF in Karlsruhe und Sprecher der Karlsruher Freikirchen, ist noch ratlos: „Das Ganze erinnert mich an die Situation vor Weihnachten.“ Er sei „hin- und hergerissen“. Für ICF könne er sagen, dass man die kommenden Tage bis Freitag entscheiden werde.

Für ihn ist aber klar: „Wir werfen jetzt nicht gleich alles hin. Wir müssen uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen“. Er lege Wert auch auf einen ökumenischen Gleichklang.