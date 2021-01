Der vom Erfolg verwöhnte Karlsruher Nahverkehr leidet. Die zweite Welle der Pandemie trifft Straßenbahn und Bus. Hat sich schon eine grundsätzliche Wende in der Verkehrswende angebahnt?

Die zweite Welle der Pandemie trifft voll den Nahverkehr. Straßenbahn und Bus rollen zu Ende des Corona-Jahres noch tiefer in die Krise. Die Fahrgäste steigen in der ÖPNV-Musterstadt Karlsruhe nicht mehr in Massen ein.

Im zweiten Lockdown können die Maskierten meist problemlos den gebotenen Abstand halten. Doch die Seuche reißt nicht nur ein immer größeres Loch bei den Fahrgeldeinnahmen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG).

Es geht die Sorge um, dass Corona langfristige Verhaltensänderungen der Menschen ausgelöst hat, dass der Schlag ins Kontor des Karlsruher Nahverkehrskonzerns von Dauer ist. Eine bundesweit angelegte Studie erhärtet diesen Trend.