Abstandsgebot fällt

Ab Montag in Karlsruhe: Wieder volle Klassenzimmer in weiterführenden Schulen

Weil die 7-Tage-Inzidenz in Karlsruhe stabil unter 50 liegt, dürfen an den weiterführenden Schulen erstmals seit über einem halben Jahr wieder alle Kinder und Jugendlichen zurück in ihre Lehranstalten. Masken- und Testpflicht bleiben aber weiterhin bestehen.