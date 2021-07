Sechseinhalb Jahre Haft für tödliche Stiche bei Corona-Party in Karlsruhe

Das Urteil ist gesprochen: Für das blutige Ende einer Corona-Party im Januar in der Oststadt verurteilt das Landgericht einen 20-Jährigen dazu, die nächsten Jahre hinter Gittern zu verbringen. Mit solcher Wucht stach er sein 19-jähriges Opfer nieder, dass die Richter durchaus Tötungsabsicht sehen.

Die Handschellen schließen sich wieder um die Handgelenke des 20-Jährigen auf der Anklagebank. Kurz steht er noch zusammen mit seinem Verteidiger und dem Übersetzer. Dann geht es aus dem Schwurgerichtssaal des Landgerichts Karlsruhe zurück in den Gefangenentransportwagen und in die Zelle.

Zu sechseinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt das Gericht den jungen Mann aus dem Kosovo. Es ist der letzte Akt einer traurigen Geschichte rund um eine Corona-Party.

Über deren blutiges Ende gibt es keinen Zweifel. Es ist klar, dass der Angeklagte in der Nacht zum 8. Januar in der Oststadt seinen 19-jährigen Gastgeber an dessen Haustür mit insgesamt fünf Messerstichen tödlich verletzt hat.