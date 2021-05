Betroffene im Pandemie-Alltag

Corona-Bedingungen in Karlsruher Pflegeheimen: Eine Last, die viele Schultern trifft

Viele Einschränkungen, große Unsicherheit – und Hoffnung: Die BNN haben bei Angehörigen, Bewohnern und Pflegekräften nachgefragt, was ihnen am meisten zu schaffen macht und was sie besonders vermissen.