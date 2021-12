Corona-Protest in Karlsruhe: „Spaziergänger“ treffen sich trotz Verbot

Trotz des Verbots entsprechender Kundgebungen hat es wieder sogenannte „Spaziergänger“ in die Karlsruher City gezogen. Mit Kerzen taten sie Kritik an den Corona-Maßnahmen kund.

Entgegen den aktuellen Auflagen der Stadt ist es in Karlsruhe am Montagabend erneut zu einem sogenannten Montagsspaziergang gekommen. Dabei fanden sich rund 150 Menschen an wechselnden Orten in der Innenstadt ein und schlenderten als Protest gegen Corona-Einschränkungen durch die City. Die Polizei war mit starken Kräften an Ort und Stelle und beobachtete das Geschehen. Die Lage blieb friedlich.

Mit Kerzen oder eingeschalteten Handy-Taschenlampen zogen die Teilnehmer in mehreren Gruppen und auf unterschiedlichen Wegen vom Stephanplatz in Richtung Marktplatz. Die meisten trugen keinen Mund-Nasenschutz.

Auch auf der Kaiserstraße waren Teilnehmende unterwegs. In kleinen Gruppierungen schlenderten sie durch die City. „Der Abend ist so schön – wir machen noch einen Spaziergang“, erklärte eine Teilnehmerin mit lauter Stimme. Sie und andere bewegten sich stets an der rechtlichen Nachweis-Grenze zu einer nicht genehmigten Veranstaltung.