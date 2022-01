Weitere Einrichtung geschlossen

Quarantäne und möglicher Omikron-Fall: Kita-Schließung in Karlsruhe nach Team-Treffen

In Karlsruhe sind derzeit mehrere Kitas geschlossen. In einer Kita sitzt das Personal nach einer zweitägigen Jahresplanung in Präsenz in Quarantäne. Es besteht ein Omikron-Verdacht.