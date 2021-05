Die Inzidenz in der Stadt und dem Landkreis Karlsruhe ist weiter im Sinkflug. Seit vier Tagen liegen beide deutlich unter dem Schwellenwert 50. Bleibt das auch am Samstag so, gibt es ab Montag weitere Lockerungen.

In der Stadt Karlsruhe und dem Landkreis stehen weitere Lockerungen unmittelbar bevor, am Montag könnten sie in Kraft treten. Am Freitag unterschritten laut Landesgesundheitsamt beide zum vierten Mal in Folge den Inzidenz-Schwellenwert von 50.

Für die Stadt lag die Inzidenz bei 31,4, für den Landkreis bei 35,7. Hält der Trend auch am Samstag an, dürfen sich wieder mehr Menschen treffen. Mehr Freiheiten gäbe es auch beim Shoppen, im Zoo, in Museen, Bibliotheken und Büchereien.

Besonders groß wäre das Aufatmen unter den Einzelhändlern. Ab Montag könnte sich dort das komplexe Regelwerk vereinfachen, inklusive mehr Durchblick für Kunden wie Händler.