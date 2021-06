Wer in diesen Tagen an einer Schule oder in einem Sportverein unterwegs ist, blickt in viele lachende Gesichter. Nach über sechs Monaten sitzen an allen Lehranstalten wieder komplette Klassen in den Unterrichtsräumen, und in Vereinen wird wieder in größeren Gruppen gemeinsam trainiert und musiziert. Doch die Freude wird durch die komplizierten Vorgaben für die Schnelltests erschwert.

Hier müssen die Regeln schnellstmöglich vereinfacht werden. Sonst bleibt manchen Kindern der Zugang zum Freizeitvergnügen wegen zu hoher bürokratischer Hürden verwehrt. Oder es drohen bei einer laxen Auslegung neue Infektionsherde und ein Wiederaufflackern der Pandemie.

Regelmäßige Schnelltests sind ein sinnvolles und wichtiges Instrument, um die Infektionszahlen niedrig zu halten. Doch dass Kinder im ungünstigsten Fall an einem Tag dreimal getestet werden müssen und dann drei Tage gar nicht mehr, sorgt nicht nur bei Eltern für Unverständnis.