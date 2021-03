In ganz Baden-Württemberg will das Drogeriemarkt-Unternehmen dm Schnelltestzentren errichten. Nach vorheriger Anmeldung per Handy-App sollen sich dort Kunden auf eine Corona-Infektion testen lassen können. dm-Chef Christoph Werner stellte das Projekt am Donnerstag an seinem Firmensitz in Karlsruhe vor – zusammen mit Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

In einem Zelt vor dem Firmengebäude demonstrierten geschulte dm-Mitarbeiter, wie die Tests ablaufen werden. Mit ruhiger Hand und in kompletter Schutzausrüstung führten sie Wattestäbchen in die Nasenlöcher von Probanden.

Die so entnommene Probe wird dann auf die Testkassette, ein Plastikkästchen, aufgetragen. Wie bei einem Schwangerschaftstest zeigt diese Kassette innerhalb weniger Minuten an, ob das Testergebnis negativ oder positiv ist.

Wir könnten auch über die Landesgrenzen hinausgehen. Christian Harms, dm-Personalchef

Etwa 250 solcher Schnelltestzentren will dm vor seinen Filialen in ganz Baden-Württemberg aufbauen. „Wir könnten auch über die Landesgrenzen hinausgehen“, sagte dm-Personalchef Christian Harms. „Dieses Modell ist bundesweit übertragbar.“

Um die Tests zu organisieren und einen schnellen Datenaustausch zu ermöglichen, hat dm ein eigenes Computerprogramm entwickelt, das auf Smartphones läuft. Die Kunden können darin sehen, wo es wann freie Termine gibt und sich dann anmelden. Auch ihre persönlichen Daten geben sie direkt in diese App ein. Das Testergebnis wird ihnen dann auf dem Handybildschirm angezeigt.

dm-App informiert Gesundheitsamt bei positivem Corona-Test

Fällt der Antigen-Schnelltest positiv aus, wird das örtliche zuständige Gesundheitsamt informiert. Wie dies genau laufen soll, müsse noch geklärt werden, hieß es am Donnerstag. Auch wann die ersten Testzentren an den Start gehen, ist noch nicht ganz klar. Harms sprach von „Ende März“, ohne sich auf ein genaues Datum festlegen zu wollen.

Corona-Selbsttests bald im Handel erhältlich Große Einzelhändler planen den baldigen freien Verkauf von Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung. „Wir rechnen mit einer Verfügbarkeit für unsere Kunden frühestens ab dem 9. März, sofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden können“, erklärte der zuständige Geschäftsführer der Drogeriemarktkette dm, Sebastian Bayer, am Montag in Karlsruhe. Man sei im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium und mit anderen Behörden. Das Unternehmen betonte, dass die Tests bei richtiger Anwendung eine hohe Zuverlässigkeit hätten. Auch die Drogeriemarktkette Rossmann peilt den 9. März als Verkaufsstart an, „sofern die Lieferzusagen eingehalten werden“, wie eine Sprecherin mitteilte. Um möglichst vielen Kundinnen und Kunden einen Test anbieten zu können, werde die Abgabemenge begrenzt. Rossmann arbeite mit Hochdruck daran, auch Tests anderer Hersteller ins Angebot aufnehmen zu können. Andere Einzelhändler planen ebenfalls den Einstieg in dieses Produktsegment, machen dies aber von der Verfügbarkeit abhängig und nennen noch keinen Termin für den Verkaufsstart. Aldi Süd will den Verkauf „in Kürze“ starten. Auch Edeka sitzt an dem Vorhaben, macht hierbei aber keine Angaben für einen möglichen Verkaufsbeginn. Lidl und Rewe teilten mit, so eine Sortimentserweiterung zu prüfen. Seit Beginn der Pandemie vor etwa einem Jahr hat der Einzelhandel recht schnell Produkte in seine Verkaufsregale gehievt, die zu Kassenschlagern wurden – ob Desinfektionsmittel oder Schutzmasken. Wie teuer die Selbsttests sein könnten, dazu machte noch keine Firma konkrete Angaben. Auch in Apotheken sollen die Präparate im freien Verkauf zu haben sein. dpa

Offen ist zudem die Kostenfrage. Was dm-Kunden für einen Schnelltest bezahlen müssen, hängt auch davon ab, welche Zuschüsse von Bund und Land kommen werden. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha konnte dazu am Donnerstag noch nichts Genaues sagen. Aber er lobte das Engagement von dm als beispielhaft.

dm-Chef Werner sagte, er gehe davon aus, dass weitere Einzelhändler seinem Beispiel folgen werden.