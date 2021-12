Karlsruher schreibt Brandbrief

Zu wenig Positiv-Ergebnisse und Hygienemängel: Kritik an Corona-Teststationen in Karlsruhe

Die Corona-Teststationen in Karlsruhe melden verdächtig wenige positive Ergebnisse – was unter anderem an den genutzten Räumlichkeiten liegen könnte. Darüber hinaus gibt es Mängel bei der Einhaltung der Hygienevorgaben. Ein Karlsruher Apotheker will diese Zustände nicht länger hinnehmen.