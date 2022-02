Pool-Tests seit Februar

Änderung der Corona-Teststrategie in katholischen Kitas sorgt in Karlsruhe weiter für Wirbel

Mitten in der Omikron-Welle haben die katholischen Kitas in Karlsruhe ihr Corona-Testsystem umgestellt. Seit Anfang Februar werden die Kinder in den Einrichtungen getestet. Fällt das Ergebnis aus dem Labor positiv aus, müssen alle erst einmal zuhause bleiben.