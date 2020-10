Corona-Verordnung: Maskenpflicht für Familien gilt in ganz Baden-Württemberg

Die Maskenpflicht auch für Paare und Familienmitglieder sorgt in Karlsruhe seit Tagen für heftige Diskussionen. Die fehlenden Ausnahmen gelten aber im Grunde im ganzen Land, das bestätigt das Sozialministerium – in Karlsruhe allerdings auf deutlich größeren Flächen.

Die Maskenpflicht für Paare und Familienmitglieder gilt nicht nur in Karlsruhe, sondern in ganz Baden-Württemberg. Eine entsprechende Klarstellung der Stadt bestätigt das Sozialministerium auf Nachfrage der BNN. Entgegen der Landesverordnung gilt die Pflicht in Karlsruhe allerdings im öffentlichen Raum im gesamten Stadtgebiet. Seit Anfang der Woche sieht sich die Stadt mit vielen Rückfragen und Beschwerden zur Maskenpflicht konfrontiert.

Die auch in den BNN getroffene Aussage, die Stadt habe die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit auf Ehegatten, Paare und Familien aus einem Hausstand ausgeweitet, sei nicht richtig, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Vielmehr habe das Land genau das in der aktuellen Corona-Verordnung festgeschrieben.