Marke von 71,1 erreicht

Deutlich über dem Landesschnitt: Stark steigender Inzidenzwert in Karlsruhe

Der Inzidenzwert in Baden-Württemberg steigt. Am Samstag ist er laut Landesgesundheitsamt bei 59,7 angekommen. Am Dienstag stand er noch bei 52,0. Und auch in Karlsruhe gehen die Zahlen deutlich in die Höhe.