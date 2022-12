Critical Mass fährt zum Jahresabschluss in die Karlsruher Südstadt

Für bessere Radwege und mehr Sicherheit für Fußgänger und im Radverkehr setzen sich die Teilnehmer von „Critical Mass“ wieder am Freitag ein.

Die Radlerinnen und Radler starten wie jeden Monat um 18 Uhr am Kronenplatz, teilen die Veranstalter mit. Die geplante acht Kilometer lange Route führt über die Kriegsstraße und ein Stück durch den Autotunnel in die Südweststadt, am neuen „Grünpfeil für rechtsabbiegende Radfahrende“ vorbei und dann um Zoo und Stadtgarten herum.

Weiter geht es die Stuttgarter Straße entlang zum Oststadt-Kreisel. Hier ist eine „Rundumfahrt“ um den unechten Kreisverkehr geplant. Zuletzt geht es durch den Citypark in der Südoststadt zur Endkundgebung am Werderplatz. Dort ist ein gemütlicher Ausklang vorgesehen.

Problematische Radwege in Karlsruhe

Ziel der Demo ist es laut Veranstalter, die Verantwortlichen der Stadtverwaltung an die „zahlreichen fragwürdigen schmalen und gefährlichen Radwege“ zu erinnern, die dringend überarbeitet und dem Bedarf einer „Fahrradhauptstadt“ angepasst werden müssten. Außerdem soll auf den Unfallschwerpunkt an der „runden Kreuzung“ in der Oststadt hingewiesen werden, der für alle Verkehrsgruppen gleichermaßen gefährlich sei.

