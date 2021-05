Motto „Pride must go on!“

Freiheits- und Grundrechte sind in der Corona-Pandemie zum viel diskutierten Thema geworden: Fast täglich streiten Politik und Gesellschaft über Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen.

Dabei gerät bisweilen in Vergessenheit, dass viele Menschen auf der ganzen Welt jeden Tag mit weitaus schlimmeren Einschränkungen ihrer Menschenrechte zu kämpfen haben. „Dass bei uns in Deutschland abends eine Ausgangssperre gilt, ist nicht zu vergleichen mit dem, was einem schwulen Pärchen im Iran blüht“, bringt es Felix Pfefferkorn auf den Punkt.

Um auf die Unterdrückung queerer Menschen in weiten Teilen der Welt aufmerksam zu machen, findet der diesjährige Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe am 5. Juni unter dem Motto „Pride must go on!“ statt. Dabei gibt es auch eine Neuerung.