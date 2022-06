CSD in Karlsruhe: Kripo ermittelt nach Schlägerei im Schlosspark

Wegen des Vorfalls im Karlsruher Schlosspark während des Christopher Street Days sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Aber es laufen auch Ermittlungen in eigenen Rängen.

Nachdem es während des Christopher Street Days im Karlsruher Schlosspark zu einer Schlägerei gekommen ist, schaltet sich nun der Staatsschutz ein und die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt den Fall.

Wie das Polizeipräsidium am Samstagabend mitteilte, wurde Besuchern der Parade zunächst eine Regenbogenflagge entrissen und anschließend angezündet. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei, bei der eine Gruppe von 30 Personen mehrere Menschen angriff und leicht verletzte.

Die Täter und Täterinnen, deren Aussehen als südländisch beschrieben wird, konnten bislang noch nicht ermittelt werden, heißt es von der Pressestelle der Kriminalpolizei.

Ermittlungen laufen auch gegen Karlsruher Polizei selbst

Unterdessen erreichten das Polizeipräsidium Karlsruhe von verschiedenen Seiten Vorwürfe, man habe bereits vor Ort und in der Folge nicht mit der gebotenen Intensität ermittelt.

Auch dazu laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ziel ist, die Abläufe lückenlos aufzuklären und die Fakten festzuhalten.

Die Polizei bittet daher um die Meldung von Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am Samstag in der Zeit um 22.00 Uhr machen können. Möglicherweise gibt es auch Videoaufnahmen oder Fotos, die in diesem Zusammenhang angefertigt worden sind und der Kriminalpolizei als Beweismittel zur Verfügung gestellt werden können.