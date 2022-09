Culcha Candela: „Das Fest in Karlsruhe ist phänomenal“

Der Hügel hat eine besondere Magie – das würden wohl die meisten Künstler unterschreiben, die beim „Fest“ in Karlsruhe die Hauptbühne bespielen.

Die Band Culcha Candela hat ihre Begeisterung für das Festival in der Günther-Klotz-Anlage jetzt mit einem großen Publikum geteilt: Im ARD-Morgenmagazin nennt die Band „Das Fest“ als eines der Konzerte, die sich am meisten in ihre Erinnerung eingebrannt haben.

„Das Fest in Karlsruhe ist auch immer so ein Highlight“, sagt Bandmitglied DJ Chino. Sänger Mateo Jaschik pflichtet ihm bei: „Das Fest in Karlsruhe ist definitiv phänomenal.“ Als weitere Highlights nennen die Bandmitglieder nur noch „Rock am Ring“ und ein Konzert in Kolumbien.

Culcha Candela spielte bereits dreimal beim „Fest“

Culcha Candela spielte bislang dreimal beim „Fest“: In den Jahren 2006, 2009 und 2012 stand die Band auf der Hauptbühne. In diesem Jahr feiert die Dancehall- und Reggae-Band ihr 20-jähriges Bestehen.

„Es freut uns sehr, wenn wir von Bands hören, dass es riesig Spaß gemacht hat, bei uns zu spielen“, sagt „Fest“-Pressesprecher Philipp Schätzle. Der „Mount Klotz“ habe einen sehr guten Ruf in der Musikszene, das hätten unlängst auch die Reaktionen der Künstler auf „Das Fest“ Ende Juli gezeigt.

Es ist einfach mal das beste, schönste und coolste Festival im ganzen Land! Sänger Jan Delay

Sowohl Jan Delay als auch Seeed standen beim „Fest“ 2022 zum wiederholten Mal auf der Bühne in der Günther-Klotz-Anlage. Jan Delay hatte im Anschluss an das Konzert Bilder auf seinem Instagram-Kanal gepostet und den „Mount Klotz“ liebevoll als „Fleischberg“ bezeichnet.

Seinen Post schloss der Künstler mit den Worten: „Es ist einfach mal das beste, schönste und coolste Festival im ganzen Land!“

Externer Inhalt von Instagram

Die Berliner Band Seeed hatte nach dem Konzert ein Band-Foto mit dem Hügel im Hintergrund bei Instagram gepostet und mit den Worten versehen: „Good to be back“ – es ist gut, zurück zu sein.

Externer Inhalt von Instagram

Ein früherer Auftritt der Band in der Günther-Klotz-Anlage ist auch Teil einer Live-DVD der Band.

Kehrt Culcha Candela an den Hügel in Karlsruhe zurück?

Wie Jan Delay und Seeed sind auch Culcha Candela „Wiederholungstäter“ bei „Das Fest“. Da der letzte Auftritt bereits zehn Jahre zurückliegt – wäre es da nicht Zeit für eine Neuauflage? „Fest“-Pressesprecher Philipp Schätzle sagt dazu: „Es gibt viele Bands, bei denen es Zeit wird.“