Dachstuhlbrand in Karlsruhe: Dachdecker löschen Feuer selbst

In der Karlsruher Moningerstraße hat es am Freitagmittag in einem Dachstuhl gebrannt. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich der Brand bei Arbeiten an der Dämmung des Daches eines unbewohnten Mehrfamilienhauses.

Die Dachdecker brachten das Feuer schnell selbst unter Kontrolle. Die hinzugerufene Feuerwehr überprüfte die oberen Etagen sowie das Dach und gab anschließend Entwarnung.

Nach aktuellem Stand kamen bei dem Zwischenfall keine Personen zu Schaden.