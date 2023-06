In vier Wochen beginnt „Das Fest“. Und in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage laufen schon erste Aufbauarbeiten: Ein Gerüstbauer liefert derzeit das Material unter anderem für die Weinterrasse an. Die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) veröffentlicht derweil weitere Programmpunkte, die Besucher zum Nulltarif erleben können – und zwar im Schatten.

Bei der Kulturbühne wird erstmals ein Zeltdach aufgestellt, „Magic-Sky“ genannt. Eine ähnliche Konstruktion gab es im Sommer 2022 beim Weltkirchentreffen in Karlsruhe. Auf der Bühne stehen dann schon zum Auftakt am Freitag, 21. Juli, bekannte Künstler: Annette Postel und Gunzi Heil werden mit „Blond“ das Programm um 18 Uhr eröffnen. „Wo die beiden gemeinsam auf der Bühne auftauchen, bleibt kein Auge trocken, und die Stimmung steigt enorm“, verspricht Paul Taube, der für die Kulturbühne zuständig ist.

Kulturbühne mit freiem Eintritt

Am Freitag präsentiert er zudem das Chaostheater Oropax. „Sie bieten eine besondere Show mit viel Wortwitz und Chaos auf der Bühne. Sie sind schon alte Hasen im Geschäft, aber immer erfrischend neu“, erklärt Taube.

Das Programm ist bunter denn je. Martin Wacker, Cheforganisator

Für die Kultur- wie für die Feldbühne brauchen Besucher keine Karten. Tickets sind nur für für die Hauptbühne am Hügel nötig. Der Samstag ist bereits ausverkauft. „Für den Freitag wird es langsam eng“, sagt KME-Pressesprecher Philipp Schätzle. Pro Festival-Tag werden 35.000 Karten verkauft, für Freitag seien noch etwa 3.500 übrig. Für Donnerstag und Sonntag gibt es ebenfalls noch Kontingente. Der Verkauf läuft über Eventim.

Bezüglich der Kulturbühne sagt KME-Chef Martin Wacker: „Das Programm ist bunter denn je.“ Preisgekrönte Kleinkünstler, aber auch die Theater der Stadt hätten hier eine Plattform, um unter anderem sich und ihr Programm des Sommers und Herbstes zu präsentieren. „So fördert das Fest die Kultur in Karlsruhe nachhaltig“, meint Wacker.

Am Samstag und Sonntag heißt es für jüngere Besucher der Kulturbühne jeweils ab 13 Uhr „Rock den Rasen“. Am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr sind Peter Lehel & Band mit „Jazz & More for Kids“ angekündigt. „Elisa-Bib – Oder: Keine Stacheln im Koffer“ heißt das Puppentheaterstück für Kinder ab vier Jahren, das vom Buchfink-Theater ab 16.05 Uhr am Samstag aufgeführt wird. Eine Stunde später präsentiert das Jugendensemble des Zirkus Maccaroni eine Show, bevor ab 18 Uhr die Literarische Gesellschaft zu Slam Poesie einlädt.

Karlsruher Theater präsentieren sich beim Fest

Der Liedermacher Sven Garrecht steht mit seiner Band ab 19.15 Uhr auf der Kulturbühne. Um 20.15 Uhr startet die Show des Zauberers Christoph Kuch. Zum Abschluss des Samstags verspricht die Gruppe Suchtpotenzial mit ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“ rabenschwarzen Humor, virtuose Gesangsduelle und derbe Wortgefechte.

Am Sonntag geht es nach dem Jazz um 16 Uhr weiter mit „Petterssons Feuerwerk für den Fuchs“, aufgeführt vom Marotte Figurentheater. Ab 17.15 Uhr zeigt dann das Kammertheater Ausschnitte und Hits aus Ingmar Ottos Inszenierung „Comedian Harmonists“. Szenen aus einer Inszenierung, die im Sommer neu auf den Spielplan kommt, zeigt ab 18.15 Uhr das Sandkorn-Theater: In „Streamland“ droht drei konkurrierenden Schauspielern der K.O. durch künstliche Intelligenz. Gringo Mayer singt dann ab 19.30 Uhr auf kurpfälzisch: „Oh Jesses“. Um Akrobatik geht es bei dem Auftritt von Chris & Iris in „Gap of 42“ ab 20.30 Uhr. Um 21.45 Uhr feiern die India Summer Days, die ansonsten auf dem Aktivspielplatz laufen, ihr Finale auf der Kulturbühne.