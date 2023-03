Das empfiehlt ein Karlsruher Experte gegen Einbrecher im Zuhause

Erste Maßnahme sollte der Eigenschutz sein. Also erst sicherstellen, dass der Einbrecher nicht mehr im Haus ist. Sollte das noch der Fall sein, rät die Polizei, sich dem Täter nicht in den Weg zu stellen. In jedem Fall sollte sofort die Polizei gerufen werden. Um möglichst keine Spuren zu verwischen, gibt die Polizei den Hinweis, möglichst wenig anzufassen. Die Aufklärungsquote ist gering genug. Lediglich bei jedem sechsten Einbruch können Täter ermittelt werden.