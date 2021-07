Zum zweiten Mal in Folge fällt „Das Fest“ in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage wegen Corona aus. Bei uns aber nicht: BNN -Autorinnen und Autoren lassen „Das Fest“ mit ihren Erinnerungen aufleben.

Un, dos, tres – und dann tanzt der Hügel. Kollektiv und beschwingt. Feiert sich, die Musik und „Das Fest“ in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. So wie es fortan (fast) immer der Fall sein sollte. Egal wer unten auf der Hauptbühne steht – die „Fest“-Gemeinde tut es am Hügel auch.

Okay: Van Morrison schafft es mal, dass der Hügel sich wieder setzt. Ansonsten: Keine Chance mehr für Deckensitzer, auch weil es immer voller und enger wird. Bis es irgendwann bekanntlich zu eng wird.

Der tanzende Hügel aber bleibt die „Fest“-Währung, er begeistert Bands wie Besucher stets von neuem. Inmitten der vibrierenden Hügel-Masse zu stehen: immer wieder ergreifend-mitreißend.